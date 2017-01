A crítica Avenida Paraná começa a receber pintura estratigráfica

Conforme infomações da Prefeitura de Divinópolis, os serviços de sinalização na Avenida Paraná entre a Avenida Espírito Santo e a Rua Goiás começaram a serem realizados nesta segunda-feira (23/01). Além da pintura, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settrans) inicia a mudança de trânsito na Rua Minas Gerais - De acordo com a Settrans, R$ 120 mil serão investidos em pinturas estratigráficas e placas. Na sequência, os semáforos começam a ser instalados nos cruzamentos das Ruas Minas Gerais e Rio de Janeiro, com investimento de R$ 127 mil - A Settrans começou a fazer as alterações na Rua Minas Gerais, que vira mão única entre Paraná e Piauí. A mudança começa a ser implantada nesta terça-feira (25) - As ruas foram recapeadas, e passeios avançados instalaram-se para melhorar a segurança na travessia de pedestres.