Policiais com grande aparato prendem duas pessoas suspeitas de tentarem matar PM em Divinópolis

Durante rastreamento aos autores do homicídio tentado contra o policial militar, ao recebermos informações do SI de que a motocicleta utiliizada no crime , tratando-se de uma Yamaha YBR cinza, placa HHC 2038, estava na residência do autor L., na rua Alto da Urca, Campina Verde, as viaturas do rastreamento lograram êxito na localização da motocicleta e de 04 munições calibre 38 intactas. O autor não foi localizado. Posteriormente, ainda com apoio da SI, foi abordado o veículo Corola,de cor cinza, placas EPQ 2576 com os autores Luiz Carlos Albino, 35 anos, próximo ao campo do bairro Campina Verde, o qual foi reconhecido como o autor dos disparos, e o autor Lucas Amaral dos Santos, 29 anos, que dava fuga a Luiz,e durante busca na residência de Luiz na rua Sezosteres, Campina Verde, encontramos 01 pistola calibre .380, com dez munições de mesmo calibre intactas; um revólver calibre 38, com duas munições de mesmo calibre intactas e quatro deflagradas; 08 porções de cocaina e três buchas de maconha; 02 aparelhos celulares e a quantia de R$ 467,00 em dinheiro - O autor Luiz relatou que quem estava na condução da motocicleta era o indivíduo conhecido por João Vitor do Campina Verde. Estamos no rastreamento do outro autor.Luis, camisa rosa - Lucas, camisa verde