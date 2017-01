Paulo Tarso é o novo titular da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Divinópolis

Segundo informações iniciais de fonte, e confirmada posteriormente com a publicação no Diário Oficial, o novo gestor da Superintendência Regional de Saúde (SRS), é o advogado Paulo Tarso, que foi ex-diretor da SUPRAM - Superintendia Regional de Meio Ambiente, com sede em Divinópolis – Ainda de acordo com informações de bastidores, a indicação de Paulo Tarso para um cargo do qual ele não é especialista, ou seja, não conhece profundamente, os problemas da saúde, já que o mesmo é advogado, deve-se ao fato da sua proximidade com o secretário adjunto de Saúde, Nalton Sebastião Cruz, por ambos serem naturais de Oliveira - O Divinews colheu informações de que Paulo Tarso, foi exonerado da Supram em outubro de 2016, por motivos, segundo a fonte, “nebulosos” – O cargo foi alvo da disputa de vários políticos, e Geraldinho da Saúde, que atualmente está como secretário de saúde no município de Formiga, assim como Alexandre (Pezão) que foi secretário de Saúde de São Sebastião do Oeste, estiveram cotados para ocupar a vaga de Glaucia Sbampato que pediu exoneração para assumir a secretária de Saúde de Nova Serrana – Venceu a indicação meramente política e não técnica - Tentamos contato com o indicado, porém não conseguimos até o fechamento desta matéria.