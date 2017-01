Hospital São João de Deus nesta próxima quinta-feira (26) terá palestra sobre doença renal

Na próxima quinta-feira, ou seja amanhã, dia 26 de janeiro, o Hospital São João de Deus receberá a visita Bruno Eduardo Pedroso Balbo, que é graduado em Medicina pela UFMG, com residência em Clínica Médica pelo Hospital das Clínicas da UFMG, e especialização em Nefrologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina / USP, atualmente é uma das maiores autoridades nacionais em Doença Renal Policística do Adulto, trabalhando na Universidade de São Paulo – USP - Durante sua passagem pelo Hospital São João de Deus, Bruno Eduardo ministrará duas aulas com os seguintes temas: ''Introdução Patogênese e Diagnóstica na Doença Renal Policística do Adulto'' e ''Condutas nas Principais Complicações na Doença Renal Policística do Adulto'' - O encontro será realizado na Unidade de Nefrologia do HSJD, às 19 horas. As aulas serão gratuitas e abertas aos profissionais e estudantes da área. Para mais informações e inscrições entre em contato pelo telefone (37) 3229 7798, falar com Priscila.