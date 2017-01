DIVINÓPOLIS, TERRA DE NINGUÉM: obras da Construtora Pardini “joga” pedestre para disputar espaço com carros na pista

Ao Divinews foi denunciado que duas obras da Construtora Pardini estariam “supostamente” em total desacordo com a legislação, e pior, com autorização dos órgãos municipais que são responsáveis pela fiscalização de tais irregularidades – O primeiro e mais claro órgão fiscalizador responsável pela via pública é a Secretaria de Trânsito e Transporte, por seu secretário Waldo Martins. Já a obstrução do passeio é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, que por não ter ainda um secretário nomeado, quem responde é o diretor (ex-xiita) José Nilton Teodoro – o fato é que foi colocado uma placa, com uma seta que literalmente envia o pedestre para o “meio da rua”, ou melhor para a pista da Avenida Divino Espirito Santo, quase esquina com a Rua Rio Grande Do Sul. Isso sem levar em consideração que, a obra avançou em metade de uma calçada totalmente sem condições de uso – Enquanto na segunda obra também da mesma construtora desta vez, localizada na mesma avenida, mas na esquina com a Avenida Sete de Setembro, onde milhares de tijolos ocupam totalmente a calçada, fazendo também com que o pedestre seja direcionado para a pista de rolagem, disputando espaço com veículos que trafegam. Isso sem nenhuma proteção de fita adesiva ou qualquer outro aparato de segurança para os pedestre – O Divinews enviou na noite desta quinta-feira (25), as imagens das “supostas” irregularidades, para o Diretor de Comunicação da prefeitura, Evandro de Araújo, que averiguará as responsabilidades das secretarias – O editor do Divinews no momento em que captava as imagens presenciou várias cenas perigosas de pedestre disputando o espaço com os carros na transitavam na Avenida Divino Espirito Santo, local onde são realizadas as duas obras – Uma terceira obra, da Construtora JVS, não apresenta situação tão crítica e perigosa para o pedestre, exceto por também avançar sua obra, com tapumes sobre as calçadas, tanto na Avenida Divino Espirito Santo, quanto na Rua Rio Grande do Sul, já que o prédio que está sendo construído fica na esquina das duas vias públicas - O Divinews aguarda posicionamento da administração pública. E, se as construtura quiserem, o direito de resposta, no contraditório da matéria.