Governador se reúne com 1.000 novos soldados da Polícia Militar de Minas Gerais

Os 1.001 novos soldados da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foram apresentados ao governador Fernando Pimentel, nesta quinta-feira (26/1) no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Essa é a primeira turma formada durante a nova gestão estadual e vai atender Belo Horizonte e a Região Metropolitana e seu entorno, além do Comando de Policiamento Especializado.Conforme determinação do governador, metade dos novos soldados deve ficar nas ruas da capital mineira. O Governo do Estado irá intensificar o trabalho em Belo Horizonte com um modelo de setorização da cidade - Iniciado em março de 2016, o Curso de Formação de Soldados teve duração de cerca de 11 meses, e carga horária de 1.922 horas/aula, divididas entre disciplinas acadêmicas e práticas curriculares supervisionadas. Durante o curso, os discentes tiveram a oportunidade de trabalhar em um evento de grande porte como as Olimpíadas 2016, onde puderam vivenciar a atividade policial militar na prática. A formatura dos novos soldados foi no último dia 19 de janeiro. Fernando Pimentel destacou o esforço do Governo para recompor os quadros da corporação e garantir o atendimento à população, apesar de todas as dificuldades orçamentárias. “É um esforço extraordinário que o Governo tem feito para garantir à população do estado aquilo que ela quer, precisa e merece: segurança pública de boa qualidade. E, agora, vocês vão incorporar esse esforço, capacitados, aptos, motivados e vocacionados como estão. Vocês podem ter certeza que nós temos a maior das expectativas no trabalho de vocês”, afirmou o governador em discurso.

Ele ressaltou o trabalho realizado pela corporação mineira. “Aonde vocês forem, representam o Estado de Minas Gerais. A farda da Polícia Militar de Minas, que é uma farda respeitada, com certeza a melhor Polícia Militar do Brasil, simboliza o Estado de Minas Gerais aonde ela vai. E vocês serão os primeiros agentes públicos, aqueles que vão estar mais próximos da população. Vocês vão fazer o trabalho mais próximo, mais pesado eu diria, de atendimento à segurança pública, de prevenção, de garantia da paz, da ordem, sempre respaldados na lei, na constituição, naquilo que a legislação brasileira integra, preconiza para o trabalho de segurança pública. Mas tenham certeza que, aonde vocês estiverem, vocês terão todo o respaldo do Governo do Estado”, afirmou o governador.O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Helbert Figueiró de Lourdes, também ressaltou o empenho do Estado em atender às demandas da corporação para conseguir entregar o melhor serviço à população mineira.“A presença do governador, aqui hoje, representa a sua consideração com a instituição e com vocês. É uma consideração que vem sendo mostrada nos últimos dois anos de Governo não só por ele, mas por toda a sua equipe. Independentemente de todas as dificuldades enfrentadas, a gente tem que reconhecer e valorizar isso”, afirmou, lembrando dos novos cursos de formação de soldados que estão em andamento.Além de Belo Horizonte, os novos policiais poderão ser destacados para atuar em Betim, Bonfim, Brumadinho, Caeté, Confins, Contagem, Crucilândia, Diogo de Vasconcelos, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Itabirito, Itaguara, Jaboticatubas, Juatuba, Justinópolis, Lagoa Santa, Mariana, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Ouro Preto, Pedro Leopoldo, Piedade das Gerais, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, Santana do Riacho, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e Vespasiano.Uma novidade no curso foi a implantação do “kit operacional” para os soldados que estão formando, composto por equipamentos (colete balístico, tonfa e algema) e armamento (pistola calibre .40 Taurus). Este kit acompanhará o policial militar por toda sua carreira, proporcionando maior segurança e mais eficiência operacional na defesa e na preservação dos direitos humanos, liberdades e garantias constitucionais da população mineira.Com previsão de formatura para julho deste ano, está em andamento em diversas cidades do interior um Curso de Formação de Soldados, com a participação de 1.890 alunos, todos eles integrados à Polícia Militar. Um novo curso de formação está previsto para ter início em setembro deste ano, com 1.975 vagas abertas para soldados e oficiais. Destas, 1.350 serão preenchidas pelo concurso da PMMG, cujas inscrições já estão abertas.