DIVINÓPOLIS: administração de Galileu Machado doará terreno para expansão da Fio de Outro

O presidente da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Divinópolis (Acid), Leonardo Santos Gabriel e os empresários do setor calçadistas Wilson de Paula Gontijo e Leonardo de Paula Gontijo, reuniram-se com o prefeito de Divinópolis, Galileu Teixeira Machado, seu assessor especial de governo, Antônio Fausto da Silva Barros, e com o assessor especial de desenvolvimento econômico, José Alonso Dias, na manhã desta quinta-feira (26), no Centro Administrativo de Divinópolis - A reunião teve o propósito de retomar a discussão iniciada no governo passado sobre a permanência da indústria calçadista Fio de Ouro no município de Divinópolis. A intermediação da Acid nessa questão ocorre desde junho de 2016 e agora, com a nova administração, precisou ser retomada. No ano passado, a empresa recebeu convite para implantação nas cidades de Nova Serrana e São Gonçalo do Pará - O prefeito Galileu solicitou durante a reunião o prazo de uma semana para que a prefeitura apresentasse as opções de terreno para a expansão da Fio de Ouro. Os empresários ficaram muito satisfeitos com a receptividade do atual governo. “O prefeito Galileu, juntamente com seu assessor Fausto Barros e o secretário de desenvolvimento Zé Alonso, nos atenderam muito bem e nos garantiram empenho total da prefeitura para conseguir nos atender em nossa solicitação! Ficamos felizes e esperançosos com o tratamento dado a nossa causa. Vamos aguardar com entusiasmo a nova reunião que está marcada para semana que vem!”, enfatiza Leonardo de Paula Gontijo - Desde a posse de Leonardo Santos Gabriel, a Acid tem-se empenhado para que a empresa Fio de Ouro se mantenha na cidade. “Assim como já pudemos intervir na permanência de outras empresas no município, como a Brasul, vamos nos articular para que as empresas de Divinópolis fiquem por aqui. Com a expansão, a Fio de Ouro movimentará a economia trazendo 200 novos postos de trabalho diretos. Atualmente, ela emprega 500 funcionários. Devido à atual conjuntura, é de suma importância nos esforçarmos para que tenhamos o apoio da prefeitura, conseguirmos movimentar a economia e atrair novos investidores para o município”, afirma o presidente da Acid, Leonardo Gabriel.