SETTRANS quer que COPASA tampe buracos abertos mais rápido

Conforme informações da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Divinópolis, o secretário municipal de Trânsito e Transporte (Settrans), Waldo Martinho, se reuniu na manhã desta quinta-feira (26/01) com representantes da Copasa em Divinópolis. Waldo Martinho solicitou agilidade em relação aos problemas com recomposição de asfalto - De acordo com o secretário municipal de Trânsito e Transporte, o serviço não tem sido concretizado com a qualidade necessária. Ele destacou que muitas vezes não há uma compactação devida ou o tapa-buraco fica mais alto na comparação com o restante da pista, provocando ondulações no asfalto. “Esta é uma preocupação nossa, ratificada pelo próprio prefeito Galileu Machado. Informamos também para os representantes da Copasa que não abrimos mão do prazo máximo de 96 horas para que a manutenção esteja concluída, após o término da obra”, ressaltou o secretário - Também participaram do encontro representantes das empreiteiras subcontratadas pela Copasa para realização do tipo de obra, além de membros da equipe técnica da Settrans e da Defesa Civil do Município.