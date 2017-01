Pitangui é o próximo destino da “Orquestra para a Comunidade”

A Orquestra Jovem de Divinópolis se apresenta no próximo domingo (29) em Pitangui, na região Centro-Oeste. O espetáculo será às 20h, na Igreja Matriz Nossa do Pilar, logo após a missa das 19h - O concerto faz parte do projeto “Orquestra para a Comunidade” que percorre municípios mineiros levando música erudita de forma gratuita. “Pitangui foi escolhida por ter uma tradição musical e a Matriz com uma boa acústica e grande beleza arquitetônica. O espaço é perfeito para a proposta do projeto e será uma noite incrível! A iniciativa foi muito bem recebida pelo prefeito Marcílio Valadares e pelo secretário de Cultura, Antônio Lemos”, disse Franciane Curi, coordenadora geral da Orquestra Jovem de Divinópolis - O grupo já se apresentou em Itapecerica, Bom Despacho, São Gonçalo do Pará, Congonhas, Carmo do Cajuru e Divinópolis. O repertório vai do tema de Star Wars (John Williams) à Habanera (Opera Carmen), passando por Ode à Alegria (Sinfonia 9 de Beethoven) e Gabriel’s Oboé (Ennio Morricone) - A Orquestra Jovem de Divinópolis nasceu em 2013. São oferecidas bolsas de estudo a jovens de 7 a 21 anos, disponibilizando classes de instrumentos (violino, viola, violoncelo e baixo acústico), prática de conjunto e orquestra e ainda atividades de apreciação musical.