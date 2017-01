Prefeitura de Divinópolis finaliza obra de contenção na via de acesso ao Teatro Gravatá

Conforme informações da Diretoria de Comunicação, a Prefeitura de Divinópolis está concluindo as obras de contenção na Rua Vereda Doutor Waldemar Rausch. A via dá acesso ao Teatro Gravatá e Escola de Música Maestro Ivan Silva - Parte do barranco que havia no local cedeu e boa parte do passeio estava comprometida, colocando em risco a segurança de motoristas e principalmente de pedestres. O local é utilizado por praticantes de caminhada. O trabalho é executado pela Empresa Municipal de Obras Públicas (Emop) e supervisão da Defesa Civil Municipal - De acordo com o responsável pelo setor, Pádua Fernandes, era uma reivindicação antiga e a cada ano o problema se agravava. “Estamos usando uma técnica de contenção com pneus que é bastante eficiente”, destaca o Coordenador da Defesa Civil - “Temos problemas que precisam ser corrigidos rapidamente, independentes das dificuldades financeiras enfrentadas pelo Município. Então, precisamos ser criativos”, destacou Pádua Fernandes.