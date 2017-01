UEMG Divinópolis tem telefone “pai de santo”, só recebe #PagaDijon

O Divinews recebeu denúncias e confirmou a veracidade da informação, de que os telefones da Universidade Estadual do Estado de Minas Gerais (UEMG) – Campus Divinópolis, em plena época de matricula. E mesmo que não fosse, simplesmente não realiza nenhuma ligação, somente recebe, o que fez com que um membro do Diretório Acadêmico saísse com a galhofa, de que o telefone mais parece um “pai de santo” – Na época de avanços tecnológicos, internet, redes sociais, com Facebook, Twitter, Instagram, um simples telefone fixo não funciona – Segundo o ex-presidente do DA, Marlon Henrique Ferreira, em um post no Facebook, disse que se tornou “oposição declarada”, por terem perdido a capacidade do diálogo, já que não cumprem nada do que se comprometem. Foi criado algumas hashtag de pedido de socorro para que as contas sejam pagas #ForaDijon #epaganossacontadetelefone e ainda #voudenunciaromp - Lembrando que Dijon Morais Junior, é o reitor da UEMG e a responsabilidade pelos pagamentos de contas de telefone, agua e energia, e dele.