Prefeitura de #Divinópolis paga salário de janeiro na próxima segunda-feira (06)

Depois de quitar duas folhas de pagamentos em 18 dias, a Prefeitura de Divinópolis confirma pagamento dos servidores municipais de janeiro para segunda-feira (06/02). Já os cargos comissionados da gestão anterior receberão até 10 de fevereiro - De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda, a folha de pagamento do mês passado somou R$ 11 milhões e 3.989 mil funcionários públicos receberam integramente o vencimento mensal - Conforme cronograma da Secretaria Municipal da Fazenda o acerto final dos exonerados da antiga gestão conta com o vencimento de dezembro, 13º e férias proporcionais - Em 18 dias, duas folhas de pagamento foram quitadas pela atual administração. Em 11 de janeiro, o 13º salário de 2016 foi pago no valor de R$ 6,3 milhões. Também no mesmo dia, o salário de dezembro de todos do regime CLT (celetistas) e dos servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed) foram quitados, em total de outros R$ 4,2 milhões - Já a outra parte dos servidores receberam o salário de dezembro em 18 de janeiro. Para quitar o pagamento da outra parcela do funcionalismo, destinaram-se recursos da ordem de R$ 5,6 milhões, de acordo com os números da Secretaria Municipal da Fazenda.