DIVINÓPOLIS: Delano Santiago (PMDB) nas entrelinhas diz que, Cleitinho (PPS) “joga para a galera” e que pode cair na Comissão de Ética

O vereador Delano Santiago reafirmando o que disse em seu pronunciamento, na primeira sessão ordinária da Câmara de Divinópolis para a legislatura 2017/2020, em entrevista para o Divinews, fez um alerta para os vereadores, de que falar para a população o que ela quer ouvir, sem dar a solução, é “jogar para a galera”, em uma alusão indireta aos vídeos que o vereador Cleitinho Azevedo tem produzido e postado no Facebook – Segundo o edil: “tem colegas que estão infringindo o Regimento Interno e a Lei Orgânica do Município, pois ela mostra qual é a função do vereador. Ela mostra quando o vereador está extrapolando o seu poder. Quando ele está deixando de ser Legislativo para ser Executivo. Nós precisamos saber que a próxima eleição para o Executivo é 2020. Nós viemos para legislar. Tem alguns colegas que já estão infringindo o Regimento Interno, e quando o infringimos somos colocados na Comissão de Ética. A população precisa ter essa noção, nós precisamos mostrar sim, coisas que precisam ser realizadas e resolvidas como Copasa, passaginha, calçamentos, podas de árvores. A nova eleição para o Executivo acontece em 2020 (Delano gravou as datas erradas, mas posteriormente após a gravação do vídeo, corrigiu), aí podemos começar a pensar. Mas os colegas vereadores precisam colocar na cabeça que entre o Executivo e o Legislativo tem uma diferença muito grande. O Legislativo fiscaliza, ele cobra, indica. Mas quem faz, quem executa, é o Executivo. Por que senão começamos a mostrar para a população um cargo que não fomos eleitos. As vezes, eu vereador estou morrendo de vontade de ser Prefeito, de executar, ir lá e fazer a obra. Mas não é minha função. Com isso você está infringindo a Lei Orgânica, e o Regimento Interno. E você pode cair numa Comissão de Ética e complicar sua vida. Aí não vai adiantar ter a população do seu lado, por que você infringiu a Constituição do Município, pode ser inclusive cassado” Finalizou o edil. Que a seguir falou sobre sua escolha como líder do PMDB, que a partir de então será escolhido quem será o líder do Governo Galileu Machado.