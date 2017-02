Tibério Franklin, como assessor/ativista fala da importância das redes sociais na política

O ex-assessor parlamentar do ex-vereador Beto Machado e atual assessor do deputado federal Domingos Sávio (PSDB), Tibério Franklin, que é formado em Administração com ênfase em Marketing, e com MBA Comunicação Digital e Gestão de Projetos Web, atesta que as mídias sociais exigem uma nova postura e um novo formato de atuação dos políticos e, no caso, dos vereadores eleitos em Divinópolis. Destacando o trabalho do novato vereador Cleitinho, que na visão de Tibério, através da comunicação digital, ele construiu um caminho que o fez chegar com sucesso a ocupar uma cadeira na Câmara. E que agora, ele precisa em toda sua boa intenção e sinceridade se adequar ao sistema público. “Eu torço para que eles não entrem em rota de colisão. Por exemplo, o vereador Kaboja citou várias ações que ele (Kaboja) fez no passado e que muitos não têm conhecimento que ele desenvolveu tais ações, inclusive eu não fiquei sabendo” – Outro exemplo citado por Tibério foi quanto ao vereador Edson Sousa, que fez um projeto para que seja feito uma mudança no organograma da Prefeitura para contemplar a comunicação digital, que Tibério analisa como importantíssima tal ação do edil. Franklin fez até uma inversão casando a experiência parlamentar Edson Sousa, com o ativismo digital de Cleitinho, dizendo que seria interessando a existência de um “Edson na Lata” e um “Cleitinho de Sousa”, em alusão ao sobrenome do vereador e a experiência digital de Cleitinho – Tibério finalizou dizendo que é preciso que os novatos conheçam as práticas administrativas/políticas/regimental, ao mesmo tempo que os veteranos, comecem a dar mais importância para comunicação digital”