Primeira Reunião Ordinária da Câmara tem 17 pronunciamentos, mais de uma hora de leitura de documentos e nenhum projeto para votar

No primeiro pronunciamento de cada um, já dá para perceber quem tem assessoria política qualificada e quem não tem. Existem também os que não dão a mínima bola para o que pensam os seus assessores. Isso é, se eles tiverem qualificação para serem na essência da palavra, assessores de fato. Tem alguns que nomearam os profissionais não com objetivo de assessorá-los politicamente, mas para cumprirem compromissos de campanha. São cabos eleitorais travestidos de assessores. E outros vereadores são centralizadores e jamais admitiriam a “intromissão” de terceiros em seus discursos. O resultado disso, só é sentido nas urnas. Agora! Só em 2020.– A reunião começa hoje, mas estamos trabalhando internamente desde o início da legislatura, em 1º de janeiro. Fiz a solicitação de recapeamento da Paraná, mas que foi um trabalho conconsequente do antigo secretário de trânsito – Roger criticou também a qualidade do asfalto que é utilizado na cidade, e a atuação da Copasa. Encerrou o discurso afirmando que “todo poder emana do povo”.– Quero agradecer ao Deus de Isaque, Jacó, Maria e José a votação que obtive nas urnas – A seguir agradeceu também a sua mãe, a igreja Maranata, todos os evangélicos e católicos.– Aqui está todo extrato da sociedade, tem vereador empresário, sociólogo, médico. – Sou líder do partido. E enquanto o partido caminhar com o povo estarei junto. O dia que o partido deixar de caminhar com o povo, deixo o partido. E a nossa bancada está comprometida com o povo – A seguir o vereador citou o ex-secretário adjunto de saúde do primeiro mandato de Vladimir Gilmar Santos, de que ele teria dito que o vereador precisa conhecer a Lei Orgânica do Município – “É bom a gente pegar o Regimento Interno, A Lei Orgânica do Municipio, ao invés de irmos para as redes sociais, demos que debulhar a Lei e o Regimento. Falar o que o prefeito tem que fazer é fácil, todos nós sabemos, mas deem a solução. Cada um tem o seu tema, cada um tem o seu espaço. Não atravesse no meu que será atropelado. O líder que quer ser amado só fala o que você quer ouvir”.– Foi super econômico nas palavras. Somente agradeceu a Deus, a família e os eleitores. E encerrou.– “O recado das urnas é para que os novos vereadores eleitos façam a diferença” – A seguir desejou sucesso ao Presidente da Câmara, Adair Otaviano, lembrando que foi ele (Kaboja), quem acabou com os Jetons nas reuniões extraordinárias. E vaticinou o ano difícil que será 2017. Mas positivamente previu que a atual legislatura 2017/2020 poderá ser uma das melhores dos últimos tempos.