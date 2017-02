Presidente da Câmara de Divinópolis espera que Executivo envie projetos para solução dos problemas da cidade, que está em “Calamidade Financeira”

Após presidir a primeira reunião como Presidente eleito da Câmara de Divinópolis, o vereador Adair Otaviano em entrevista, ainda na última quinta-feira (02), avaliou a reunião daquele dia, como positiva, com os vereadores mais fazendo suas apresentações pessoais, já que não teve nenhum projeto na ordem do dia, “da forma que são de verdade, se mostrando para a população. Aqui, como disse o vereador Marcos Vinicius, toda a parcela da sociedade representada” – Adair afirmou que será um magistrado do Legislativo e que vai trabalhar com todos os 16 eleitos, tratando-os com igualdade e respeito, e não apenas com os que o elegeram presidente da Casa – O Presidente também falou sobre o prazo da instalação das Comissões Permanentes da Casa, que são cinco dias úteis, após a data do início efetivo da legislatura, que vence na próxima quarta-feira (08). Adair também tem a expectativa que já na próxima reunião existam projetos para serem votados. E disse esperar que o Executivo envie para o Legislativo, somente projetos que solucione os problemas de Divinópolis. Na sequencia o magistrado do legislativo, seguiu com sua crítica à administração do ex-prefeito Vladimir Azevedo, dizendo que Divinópolis foi deixada em situação de calamidade pública financeira: “Espero que as ações não só do Executivo, do Galileu, mas nesta casa do Poder Legislativo, sejam votadas para solucionar os problemas que aqui estamos enfrentando” – Finalizou conclamando a população para que acompanhe os trabalhos legislativo, quer seja diretamente no plenário da Câmara ou via transmissões de internet ou TV.