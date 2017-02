Galileu Machado extingue Conselho de Acompanhamento Administrativo e Financeiro da Prefeitura de Divinópolis (CAAF)

Criado pelo ex-prefeito Vladimir Azevedo (PSDB), logo que assumiu a administração do município, o Conselho de Acompanhamento Administrativo e Financeiro - CAAF, foi extinto pelo prefeito Galileu Machado, que reativou o Conselho de Gestão Governamental (CGG), nomeando como secretária Executiva, Maria Aparecida Cabral – O objetivo do CAAF, que na administração passada era formado pelo Chefe de Governo, o secretário de administração, o de Fazenda, além do procurador-geral, junto com o prefeito, era definir todas as questões que envolvia as finanças do município. Não era bem visto pelos servidores municipais e por entidades sindicais, como o SINTRAM e o SINTEMD – Com a reativação da CGG pelo atual prefeito, Galileu Machado, não se sabe qual será a função e autonomia da secretária Executiva nomeada - A extinção do Conselho foi publicada no DO, do último dia 2 deste mês (fevereiro).