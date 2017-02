Mal começa ano Legislativo e Câmara de #Divinópolis tem dois vereadores “prospects” candidatos a deputado estadual

O vereador Eduardo Print Junior, em entrevista para o Divinews, esclareceu que ele não lançou o seu nome, e sim que foi convidado pela Executiva Estadual do Solidariedade para ser um pré-candidato a deputado estadual em 2018 – Print confirmou que aceitou o desafio, e pelo trabalho parlamentar que já está em curso em toda Divinópolis, não vê nenhum conflito que no início de uma legislatura, após ter sido eleito recentemente, em outubro de 2016, já se declare postulante a outro cargo em 2018 – O vereador acrescentou em sua fala, um detalhe que poucos sabem que, foi ele quem mais trouxe recursos oriundos de emendas parlamentares do senador Zeze Perrela e do deputado federal Gustavo Perrela – Ele avalia que se for eleito deputado Estadual, o objetivo é captar mais recursos para Divinópolis – Após a entrevista de Cleitinho e de Print Junior, Divinópolis, já possui dois prospects candidatos a deputado estadual em 2018. Outros deverão aparecer ao longo dos próximos meses.