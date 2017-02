Dois CRIMES BRUTAIS em Divinópolis, um homem é executado a pedrada e o outro atropelado propositalmente

Conforme informações do 23º Batalhão da PM, neste final de semana, ocorreram dois crimes com requintes de crueldade. Um homem de 35 anos, Gerson Cosme Benedito, foi morto a pedradas no Bairro São Roque. Segundo a PM, ele teria pego droga para vender na Ponte do Tietê e não teria aparecido para prestar contas. Como consequência, dois indivíduos apedrejaram sua cabeça, desfigurando completamente sua face. O corpo da vítima foi encontrado por volta das 6h30min – Já o outro crime, foi o atropelamento proposital de um homem de 23 anos, que de acordo com um grupo de WhatsApp tinha o apelido de “Jefinho”, e foi atropelado na madrugada deste domingo, por Ruan Bahia, em consequência de um desentendimento em que ambos estavam presentes, um “batidão” que estava acontecendo na Rua Guatemala, no Bairro Santa Rosa. Uma testemunha disse para a PM, que o autor saiu da festa, já com a intenção de atropelar a vítima e para isso usou um veículo Pálio. Após o crime, o autor fugiu e a vítima foi socorrida na UPA com traumatismo craniano e fratura exposta em uma das pernas. Ainda conforme a Policia Militar o veículo que foi usado pelo autor já foi localizado, estava na Rua Uruguai, no Bairro Santa Rosa.