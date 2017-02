DIVINÓPOLIS: Assaltantes arrombam ONG CÉU AZUL e deixa presidente desesperada (Veja vídeo)

DiviNews

Skarlait Neves, presidente da Skarlait Neves, presidente da ONG (Organização Não Governamental) “Céu Azul” , que atende 78 crianças autistas, especiais e seus familiares, em entrevista para o Divinews, contou que só percebeu o arrombamento da ONG, na manhã deste domingo (05), por volta das 9h30min, quando se dirigia para o local, com o objetivo de realizar uma limpeza, como sempre faz todos os fins de semana – Acontece que, os bandidos, possivelmente, já que nenhum vizinho viu e soube informar, chegaram antes na noite de sábado (04), ou na madrugada deste domingo (05), e fizeram a limpeza, roubando até torneiras – Conforme Skarleit, que desesperada, gravou um vídeo pedindo ajuda para a população, foram furtados toda viação da área externa, um jogo de panelas, talheres, cafeteira, liquidificador e aproximadamente uns 20 jogos pedagógicos, além de 2 violões, instrumentos de percussão, brinquedos, materiais de limpeza e escolar, mouses, teclados e computadores

A ONG foi criada com recursos dos pais de crianças autistas e crianças especiais. E é mantida com doações das famílias das crianças, de alguns empresários, e alguns repasses públicos. A Céu Azul oferece diversas atividades para as crianças, entre elas a musicoterapia.