DIVINÓPOLIS: Assaltante perseguido por policial monitorado por moradores do Esplanada, é preso

Depois que foi criado um grupo de WhatsApp que monitora a entrada de pedestres e veículos estranhos no Bairro Esplanada, os assaltantes não têm mais vida fácil no local – É só um estranho, quer seja a pé, de carro ou moto entrar no bairro, por qualquer uma de suas quatro entradas, que as mensagens no WhatsApp freneticamente começam a informar uns aos outros a localização do corpo estranho no bairro – Desta vez, quem se deu mal foi o assaltante Denis Aparecido Oliveira Leite, de 27 anos que após assaltar uma vítima e roubar seu celular na Rua Sergipe, e ser visto por um militar que estava próximo de um supermercado, entrou no bairro correndo em direção a Rua Monte Castelo, que termina embaixo do viaduto da Avenida Primeiro de Junho, onde foi encurralado pelo próprio policial e outros moradores do bairro que passaram a monitorá-lo através do WhatsApp – Segundo informações de um morador, os ferimentos do ladrão foi por que ele escorregou, caiu e em consequência da queda machucou o rosto e teria quebrado algumas costelas, por isso foi encaminhado para UPA Padre Roberto