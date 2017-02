Governador Pimentel recebe alunos Destaques no Enem 2016 – Entre eles Fernando Gontijo, de Divinópolis

Conforme informativo da Secretária de Governo de Minas, o governador Fernando Pimentel recebeu, nesta segunda-feira (6/2), no Palácio da Liberdade, quatro alunos da rede estadual de ensino que foram destaque no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016. Eles conseguiram alcançar mais de 940 pontos na prova de redação, garantindo, dessa forma, a entrada na universidade. Pimentel agradeceu o empenho dos alunos e destacou as políticas públicas para fortalecer a qualidade do ensino no Estado - Durante um almoço, o governador ouviu as experiências e objetivos profissionais dos jovens Fabrício José da Silva, do município de Alterosa, Milena Sophia Marques, de São João del-Rei, Joaquim Victor Dias, de Cachoeira de Pajeú e Fernando Gontijo Souza, da cidade de Divinópolis - Para Milena Sophia, que tirou a nota máxima na redação, com mil pontos, o apoio dos professores e de seus pais foi fundamental para chegar ao ensino superior e realizar o sonho de ser psicóloga. “Desde pequena eu fui incentivada a ler, em casa e na escola. Acredito que isso tenha sido a minha melhor preparação não só para o Enem, mas também para a vida”, resumiu - Em Minas Gerais, no ano passado, cerca de 700 mil estudantes das escolas estaduais fizeram a prova do Enem. Ao realizar o encontro com os jovens destaque, o governo de Minas Gerais busca dar visibilidade aos casos de sucesso, para servir de inspiração para outros estudantes e incentivá-los a ir cada vez mais longe - Participaram da agenda os secretários de Estado de Educação, Macaé Evaristo, de Governo, Odair Cunha, e de Planejamento e Gestão, Helvécio Magalhães.