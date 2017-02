DIVINÓPOLIS: Militantes peemedebistas, em reunião, reclamam de nomeações tucanas na administração de Galileu Machado

Segundo fonte, na reunião que normalmente ocorre todas as segunda-feira na sede do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, o que eles reclamavam de forma velada e pelos corredores, tanto da Prefeitura quanto da Câmara, em romaria, até para a sala da Presidência do Legislativo, que também é do partido, resolveram explicitar na reunião peemedebista, o descontentamento dos filiados com o excesso de nomeações de tucanos, que embora servidores de carreira, segundo eles, não deixam de ser os mesmo tucanos que criticavam e até fizeram campanha, apoiando outros candidatos a prefeito, contra Galileu Machado – Eles entendem que diante da crise financeira do município, é preciso nomear servidores de carreira que em certos casos já ganham salários maiores que o da função. Contudo, avaliam que está ocorrendo um certo exagero nas nomeações de ex-adversários, principalmente pessoas que há alguns meses “rezavam” explicitamente favorável ao ex-prefeito, Vladimir Azevedo. Um militantante disse entender que a "política nos bastidores não é como a politica exteriorizada para os eleitores".