CASO ESTRANHO: Padre de São Sebastião do Oeste é encontrado ferido e com sinais de embriagues em MOTEL de Divinópolis – Veja Boletim de Ocorrência

Segundo o Boletim de Ocorrência que o Divinews teve acesso. Por volta das 23 horas, após receber uma denúncia anônima informando que havia um indivíduo ferido por espancamento nas dependências do Motel Êxtase, situado na MG-050, Km 133. Uma equipe da Policia Militar Rodoviária, compareceu ao local, onde a funcionária do motel informou que no dia anterior (05/02), ou seja, domingo, por volta das 23 horas, dois indivíduos, provavelmente o padre e seu acompanhante, ocupando o veículo FIAT/SIENA, de cor bege, reservaram uma suíte. E após 40 minutos, um deles efetuou o pagamento e saiu do local em alta velocidade. No dia seguinte, 6 de fevereiro, segunda-feira, pela manhã, a funcionária tentou abrir a suíte para fazer a limpeza, mas constatou que a porta estava trancada, com isso foi necessário chamar o chaveiro para destravar a porta. Foi quando foi constatado que o padre estava no local, bastante ferido, com marcas de espancamento e sinais de embriagues. A princípio não queria se identificar, nem ser socorrido e muito menos que a polícia fosse chamada. Mesmo contra sua vontade a funcionária chamou um taxi que o levou para o Hospital Santa Mônica. Posteriormente a polícia foi acionada e compareceu ao hospital, ocasião em que o padre foi identificado e relatou o que não se lembrava direito dos fatos, apenas que na noite (domingo) anterior, à data em que foi encontrado (segunda), quando passava em um quebra-molas foi abordado por um homem desconhecido, e que a partir de então não consegue se lembrar de mais nada - No BO o nome do padre não é revelado, a notícia publicada no Sistema MPA é ele é identificado como sendo o padre Clever Geraldo de Souza, da Igreja do município de São Sebastião do Oeste.