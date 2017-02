Prefeito de #Divinópolis monta equipe nomeando mais 30 cargos livre nomeação política

DiviNews

Do dia primeiro, até o dia sete de fevereiro, o prefeito de Divinópolis, Galileu Machado (PMDB), montando sua equipe, que vai administrar o município pelos próximos 4 anos, já assinou aproximadamente 20 decretos nomeando cerca de 30 cargos de livre nomeação. Apesar das reclamações dos militantes do partido, em que muitos ainda não conseguiram ser encaixados em nenhum cargo, e estão se sentindo abandonados e esquecidos, as nomeações prosseguem, segundo um vereador da base, com critérios técnicos.



01 de Fevereiro



Art. 1º Fica nomeada CAROLINY DE FREITAS XAVIER no cargo em comissão de Assessora de Monitoramento Político e de Documentação, no Gabinete do Prefeito.



02 de Fevereiro



Art. 1º Ficam nomeados titulares para os seguintes cargos públicos de provimento em comissão:



I – DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SEMFAZ:

a) Gerente de Finanças: Janaína Oliveira Correa;

b) Coordenadora de Convênios: Iara Pardini;

c) Coordenador de Prestação de Contas: Emerson Nunes Ribeiro;

d) Coordenadora de Pagamentos: Gilsara Resende Souza;

e) Coordenadora de Tributos: Geórgia Araújo Chaves;

f) Coordenador de Cobrança e Processo Tributário Administrativo:

João Luiz França;



DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada VIVINA DA SILVA COELHO BENTO no cargo em comissão de Coordenadora de Ouvidoria, da Controladoria-Geral.



03 de Fevereiro

Art. 1º Fica nomeado NÉLIO SILVEIRA DE OLIVEIRA no cargo em comissão de Gerente de Projetos e de Ação Cultural, na Secretaria Municipal de Cultura – SEMC.



Art. 1º Fica nomeado DANIEL FELIPE DA COSTA no cargo em comissão de Subcoordenador Administrativo e de Divulgação, na Secretaria Municipal de Governo - SEGOV.



06 de fevereiro



Art. 1º Fica nomeado RENEÉ NOGUEIRA no cargo em comissão de Gerente de Cadastro, na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente - SEPLAM.



Art. 1º Fica nomeado ROBERTO MACHADO no cargo em comissão de Diretor de Cadastro, Fiscalização e Aprovação de Projetos, na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente - SEPLAM.



Art. 1º Ficam nomeados titulares para os seguintes cargos públicos de provimento em comissão:



I – DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED:



a) Coordenadora de Dinâmicas Escolares: Maria da Conceição Araújo

Maia;

b) Coordenadora Pedagógica: Valda Lúcia Machado;



Art. 1º Ficam nomeadas titulares para os seguintes cargos públicos de

provimento em comissão:



I – DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL – SEDEC:



a) Gerente de Infraestrutura, Fomento e dos Centros Industriais:

Nayara Aparecida Coelho;



b) Coordenadora de Apoio ao Empreendedor:

Dayane Ulisses de Oliveira



Art. 1º Fica nomeado LUCAS GUSTAVO RESENDE no cargo em comissão de Gerente de Operação e Fiscalização de Transporte, na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes - SETTRANS.



Art. 1º Fica nomeada CLARA DE ASSIS MOURA no cargo em comissão de Gerente de Região Sanitária, na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.



Art. 1º Fica nomeada FLÁVIA SOUZA GUIMARÃES no cargo em comissão de Gerente Contábil, na Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ.



07 de fevereiro



Art. 1º Fica nomeado SILAS RODRIGUES no cargo em comissão de Coordenador de Fiscalização de Máquinas, na Secretaria Municipal de Operações Urbanas.



Art. 1º Fica nomeado THIAGO FERNANDES TEIXEIRA no cargo em comissão de Coordenador de Políticas Sociais de Inclusão, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDS



Art. 1º Fica nomeada ANA PAULA DA SILVA SBAMPATO no cargo em comissão de Coordenadora do Programa Bolsa Família, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMD



Art. 1º Fica nomeada DANIEL JOSÉ DOS SANTOS no cargo em comissão de Coordenador de Patrimônio Imobiliário e Documentação, na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente - SEPLAM.



Art. 1º Ficam nomeados titulares para os seguintes cargos públicos de provimento em comissão:



I – DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA:



a) Diretoria Administrativa e Interface Jurídica: Sheila Salvino;

b) Diretora de Atenção à Saúde: Maria Inês Ribeiro Leão;

c) Gerente de Região Sanitária 01: Válter Murilo Chaves;

d) Gerente de Região Sanitária 06: Janne Torres Lima;

e) Gerente do CEMAS: José Luís de Sousa;

f) Gerente de Assistência Farmacêutica: Thaís Bueno Enes dos

Santos;

g) Diretora de Atenção à Urgência e Emergência: Cristiane Silva

Joaquim;

h) Diretor de Regulação em Saúde: Amarildo de Sousa;

i) Gerente de Controle: Cínthia Dias de Azevedo;

j) Gerente de Regulação: José Braz Dias.



Art. 1º Ficam nomeados titulares para os seguintes cargos públicos de provimento em comissão:



I – DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA:



a) Gerente de Policlínica: Jonhy Michel Reis;

b) Gerente de Região Sanitária: Michelle Pereira Braz;

c) Diretora de Saúde Mental: Elzi Aparecida Oliveira Pereira.



Art. 1º Fica nomeado RODOLFO LUIZ FLAUZINO no cargo em comissão de Coordenador de Infraestrutura, na Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informação - SEMAD.



Art. 1º Fica nomeada VALÉRIA LARA PASSOS RIVADAVIA MACHADO no cargo em comissão de Assessora de Apoio Administrativo e Interface Jurídica, na Assessoria Especial de Desenvolvimento Econômico Sustentável.



Art. 1º Fica nomeado NYKOLAS DIAS DA SILVA no cargo em comissão de Subcoordenador de Regularização Ambiental, na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente - SEPLAM.