Estilista fala sobre informação de moda para homens antenados

DiviNews

A estilista Janete Leonara, afirma que em matéria anterior, falou sobre o estilo de moda feminino, e que hoje ela quer abordar o estilo masculino, falando diretamente para os homens que precisam ou querem estar bem informados, antenados, em dia com a moda - Sabe-se através de estudos que a imagem pessoal é um conjunto de peculiaridades que você comunica de si aos outros. Isso demostra que os seres humanos são extremamente visuais e avaliam seu semelhante constantemente pela aparência - Esta avaliação pode ser positiva ou negativa e pode ou não refletir o que somos e a mensagem que queremos passar - É daí que vem a importância da imagem no marketing pessoal: ter o conhecimento para saber que mensagem estamos transmitindo e a certeza de que esta reflete o que somos, nossa personalidade, nossos objetivos e, mais importante ainda, o que realmente queremos mostrar aos outros - Cada indivíduo tem um estilo único e pessoal, seja jovem ou adulto, e a melhor solução é contratar um profissional, ou seja, “Personal stylist/Consultor de imagem” que irá te orientar e definir seu estilo - Aqui vou explicar sobre os estilos masculinos de acordo com o conceito de estilo universal. O termo Estilo Universal descreve a combinação de estilos que melhor reflete a totalidade de um indivíduo: sua identidade, suas atitudes, seus valores, seu humor, seu estilo de vida. A estilista Janete Leonara, afirma que em matéria anterior, falou sobre o estilo de moda feminino, e que hoje ela quer abordar o estilo masculino, falando diretamente para os homens que precisam ou querem estar bem informados, antenados, em dia com a moda - Sabe-se através de estudos que a imagem pessoal é um conjunto de peculiaridades que você comunica de si aos outros. Isso demostra que os seres humanos são extremamente visuais e avaliam seu semelhante constantemente pela aparência - Esta avaliação pode ser positiva ou negativa e pode ou não refletir o que somos e a mensagem que queremos passar - É daí que vem a importância da imagem no marketing pessoal: ter o conhecimento para saber que mensagem estamos transmitindo e a certeza de que esta reflete o que somos, nossa personalidade, nossos objetivos e, mais importante ainda, o que realmente queremos mostrar aos outros - Cada indivíduo tem um estilo único e pessoal, seja jovem ou adulto, e a melhor solução é contratar um profissional, ou seja, “Personal stylist/Consultor de imagem” que irá te orientar e definir seu estilo - Aqui vou explicar sobre os estilos masculinos de acordo com o conceito de estilo universal. O termo Estilo Universal descreve a combinação de estilos que melhor reflete a totalidade de um indivíduo: sua identidade, suas atitudes, seus valores, seu humor, seu estilo de vida.



Estilo Casual/Esportivo:

É aquele homem prático, casual, básico, que gosta de conforto na hora de se vestir, geralmente usa roupas em cores neutras e/ou vivas em tecidos firmes e texturados. Gosta muito de bermudas e camisetas, Jeans é a palavra-chave, pois combina com tudo! Sapatos somente os confortáveis.



Estilo Clássico/Tradicional:

É o homem formal e conservador, suas roupas possuem cortes retos, sem muitos detalhes em cores sóbrias. Geralmente gosta de usar terno e gravata. O máximo de sua casualidade e uma camisa pólo com calça formal. Sempre usa sapatos e não se permite looks ou acessórios mais despojados.



Estilo Contemporâneo/Elegante:

É um homem charmoso que não anda desalinhado. É exigente, suas roupas são bem costuradas, de boa qualidade e caem como uma luva no corpo. As cores são discretas, sem estampas, sempre muito chique. Suas roupas preferidas são ternos bem alinhados que deixem com ar elegante como: parkas alongadas, sobretudos, camisas elegantes, calças de alfaiataria.



Estilo Romântico:

É aquele homem que é romântico e ao mesmo tempo elegante. Não gosta de roupas estruturadas e sim as que valorizam o corpo de uma forma mais suave, usam lã, tricô, tecidos lisos em cores leves, claras que sejam monocromáticas (uma cor só) ou cores parecidas.



Estilo Criativo:

É totalmente oposto do tradicional. Ele gosta de se aventurar e é confiante, gosta de misturar cores, estampas e usa todos os tipos de tecido. Geralmente, usa roupas de vários estilos misturados, tipo: calça social com camisa estampada e sapatos casuais.



Estilo Sensual:

É um homem super vaidoso, cuida do corpo, é confiante e sensual. Geralmente usam roupas grifadas, gostam de moda. As suas roupas devem abraçar o corpo mostrando sua forma ou aparecer alguma parte dele. Seus ternos são slim, camisas mais ajustadas, calças jeans que ressaltem seu corpo, também usa sobretudos ou trench ajustados na cintura, nada na sua silhueta ficará largo demais ou casual demais.



Estilo Dramático/Moderno:

É o homem sofisticado que gosta de moda e geralmente segue tendências. Suas roupas tem formas estruturadas, destacando os ombros. Ele usa cores neutras ou vivas, isso vai depender da tendência atual.



Dicas e sugestões escreva para: janete_leonara@hotmail.com