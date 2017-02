Divinópolis pode perder CENTRO TECNOLÓGICO DA MODA para São Sebastião do Oeste

Segundo informações do presidente do Sindicato das Industrias do Vestuário (SINVESD), Marcelo Marcos Ribeiro, o Prefeito de São Sebastião do Oeste, Belinho Belarmino, em reunião que foi realizada nesta terça-feira (07), ofereceu para o sindicato, uma grande área naquele município, para que lá seja montado o Centro Tecnológico da Moda – Marcelo explicou que o atual projeto do Sinvesd é bem diferente do que foi apresentado no passado, quando o terreno seria repassado diretamente para os empresários. No atual formato de investimento, a área será doada para o sindicato, para que as empresas, aproximadamente 60, montem suas estruturas – O presidente, vê vantagens em São Sebastião do Oeste, uma delas é a oferta de mão de obra, já que os homens oriundos da Região Nordeste do Brasil, normalmente vão trabalhar na empresa Avivar e suas esposas ficam em casa ou montam uma facção – Um dos motivos de tentação do setor, é a oferta do Prefeito de São Sebastiao do Oeste, Belinho, oferecendo facilidades para o projeto, enquanto a Prefeitura de Divinópolis, cria dificuldades.