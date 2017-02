FIEMG, CDL, ACID, ACASP e PM imputam apoios à Lei 7.766/2013 que incentiva o uso do Cartão Divipass

Na reunião ordinária da Câmara de Divinópolis, desta terça-feira (07), três presidentes das entidades de classes empresariais, FIEMG – Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Afonso Gonzaga); ACID – Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agropecuária de Divinópolis (Léo Gabriel); CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de Divinópolis (Alexandra Galvão Barros), além da ACASP – Associação Comunitária para Assuntos de Segurança Pública (José Levi) e a empresa de transporte, Consórcio Transoeste, encaminhando uma correspondência do 23 BPM – Batalhão da Policia Militar (Coronel Marcelo Carlos), enviaram ofícios que foram lidos pela 1ª secretária, Janete Aparecida, no expediente da sessão ordinária – O conteúdo dos ofícios variaram, mas a tônica era a mesma. Imputar apoio ao consórcio TransOeste, concessionário do transporte coletivo no município, na utilização do cartão Divipass. Por entenderem que o seu uso, diminui o dinheiro que circula nos ônibus, e consequentemente os assaltos também diminuem. Ao mesmo tempo em que, segundo explicitou o CDL, demonstraram preocupação no movimento popular que está sendo fomentado contra a retirada dos cobradores em algumas linhas. Sobre isso o presidente da FIEMG, também se posicionou: “Face as iniciativas que exigem a presença de cobradores em todas as linhas de transporte coletivo de Divinópolis, a entidade acredita que qualquer medida que aumente o custo operacional dessas empresas, somados a elevada carga tributária que estão submetidas, limita-se fortemente a competitividade empresarial, e deve ser rechaçada. Por essa razão manifestamos nosso apoio a Lei 7.766/2013, que possibilitou ganhos significativos tanto para os usuários do cartão Divipass, quanto para as empresas do setor” - Os vereadores Marcos Vinicius (PROS) e Edson Sousa (PMDB) em seus pronunciamentos foram veementemente contrários ao posicionamento das entidades.