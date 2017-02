VAN transportando alunos de Divinópolis bate na MG-050

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Carmo do Cajurú, o acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (08), por volta das 7h20min, quando um veículo Gol que trafegava no sentido Itaúna – Divinópolis, com placa de Betim, invadiu a pista contrária, sem nenhum motivo que pudesse justificar a entrada na contramão, e bateu de frente com uma van escolar que tombou, e a seguir um caminhão que estava na traseira da van a abalroou - 8 (oito) passageiros da van ficaram levemente feridos, 1 (um) com ferimentos graves e os dois (dois) passageiros do Gol morreram no local – A pista foi interditada, para o acidente ser periciado.