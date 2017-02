Presidente da Câmara de Divinópolis nomeia Comissões Permanentes

Conforme informações da Diretoria de Comunicação da Câmara, o Presidente Adair Otaviano (PMDB) nomeou nesta quarta-feira (08) os parlamentares que irão assumir as Comissões Permanentes da Casa. O prazo regimental para os vereadores permanecer nas Comissões Permanentes é de um ano, exceto a Comissão de Ética que é validada por dois anos. A partir da publicação oficial das comissões, fica a cargo dos vereadores se reunir para definir quem dos edis ocupará as vagas de Presidente, Secretário e Membro. I - Comissão de Justiça, Legislação e Redação: Efetivos: Josafá, Marcos Vinícius e Kaboja. Suplentes: Edson Sousa, Raimundo Nonato, Sargento Elton - II - Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária: Efetivos: Josafá, Raimundo Nonato, Zé Luiz da Farmácia. Suplentes: Cleitinho Azevedo, Roger Viegas, Sargento Elton - III - Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico: Efetivos: Ademir Silva, Edson Sousa, Marcos Vinícius. Suplentes: Nêgo do Buriti, César Tarzan, Eduardo Print Jr - IV – Comissão de Direitos Humanos e Defesa Social: Efetivos: Cesar Tarzan, Cleitinho Azevedo, Sargento Elton. Suplentes: Josafá, Kaboja, Roger Viegas. V - Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer: Efetivos: Janete Aparecida, Raimundo Nonato, Renato Ferreira. Suplentes: Zé Luiz da Farmácia, Cleitinho Azevedo, Edson Sousa - VI – Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciência: Efetivos: Ademir Silva, Dr. Delano, Renato Ferreira. Suplentes: César Tarzan, Zé Luiz da Farmácia, Kaboja - VII - Comissão de Participação Popular: Efetivos: Eduardo Print Jr, Janete Aparecida, Roger Viegas. Suplentes: César Tarzan, Renato Ferreira, Nêgo do Buriti