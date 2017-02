Divino Verão 2017 promove cinco dias de aulas gratuitas

A Prefeitura de Divinópolis promove o “Divino Verão 2017” em cinco dias. O evento terá aulas gratuitas de vários ritmos no final da Rua Pitangui em frente ao Mercado Distrital no Bairro Bom Pastor. De acordo com a programação da Secretaria Municipal de Esporte, as aulas serão de 13 a 17 de fevereiro de 17h30 às 20h. Orientados por profissionais de diversas academias, as aulas serão de zumba, aero bahia, aero local, rítimus e recreação e lazer - “O evento, com a participação de academias de Divinópolis, que terão um espaço para montagem de tendas que orientarão os atletas”, afirmou o Secretário Municipal de Esporte, Ewerton Dutra de Mendonça. Ainda de acordo com o secretário, uma equipe de enfermagem também estará local para dar suporte e aferir pressão, entre outros atendimentos. Além do apoio das Secretarias Municipais de Serviços Urbanos, Trânsito e Polícia Militar de Minas Gerais que ficarão responsáveis pela segurança dos participantes do evento. “Nosso objetivo é buscar parcerias para melhorar a qualidade de vida da população, fazendo do esporte uma ferramenta de inclusão social e democratizando o acesso dos divinopolitanos às mais diversas modalidades esportivas e variadas formas de lazer”, destacou.