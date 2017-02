BISPO indica outro padre para o município de SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Depois do estranho caso em que o Padre Cléver Geraldo foi encontrado em um motel, contando uma história sem pé e nem cabeça de como foi parar no local, ou melhor nem lembrava de nada. E após o Jornal O Tempo, ter produzido uma matéria em que descobriu que o padre frequentava o local com uma certa frequência, o Bispo Dom José Carlos de Souza Campos, da Diocese de Divinópolis, fez uma movimentação de padres na região, e entre as mudanças Cléver Geraldo foi afastado e em seu lugar foi nomeado o Padre José Martinho Pereira, natural de São Gonçalo do Pará