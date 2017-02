Empresário de Divinópolis mata homem que no passado teria furtado sua loja (IMPÉRIO SOM)

O crime ocorreu no início da noite desta quinta-feira, (09), por volta das 18h50min, na Rua Érico Verissimo, no Bairro São Judas – A vítima é Geraldo Magela Brito, de 49 anos, que era conhecido como Gracinha – Testemunhas disseram para a PM que, há alguma tempo Geraldo Magela, teria se envolvido em uma discussão com o autor do crime, Eduardo de Souza Junior, que é proprietário da loja “IMPERIO SOM”, localizada na Avenida Paraná – No dia de hoje, eles tiveram um novo desentendimento, e o proprietário da loja, foi embora e depois voltou com uma arma de fogo, logo a seguir disparou vários tiros contra Geraldo, posteriormente se evadiu usando uma Saveiro Cross – A Policia constatou que Geraldo Magela tem várias passagens pelos artigos 155 e 180 do Código Penal.