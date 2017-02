Secretaria de Educação de Divinópolis confirma retorno às aulas de 14.041 estudantes

Segundo informações da Prefeitura de Divinópolis, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), mantém e coordena, uma rede com 53 unidades educacionais. A secretaria confirmou, na manhã desta quinta-feira (09/02), exatamente de 14.041 alunos matriculados - A rede municipal de ensino é formada por 23 unidades exclusivas de Educação Infantil (20 Centros Municipais de Educação Infantil e 3 escolas) e ainda mais 30 escolas de Ensino Fundamental - Para alunos com dificuldades de aprendizagem existe o Centro de Atendimento Especializado (CEAE) e a Semed conta ainda com dois polos de atendimento que oferecem Educação Infantil em horário integral, a Escola Municipal Oribes Batista Leite e o Centro Municipal de educação Infantil (Cmei) Miguel Rodrigues Filho - De acordo com a gerente de Planejamento, Hélcia Nunes de Godói, a Semed colocou todos os esforços no sentido de proporcionar as condições necessárias para o pleno funcionamento de todas estas unidades e recepção desses milhares de estudantes. “Temos o compromisso de proporcionar educação de qualidade para as nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos, num esforço coletivo com o poder público e a sociedade civil organizada”, afirmou.