Jaiminho Martins participa de reunião entre Copasa, Prefeitura e empresários de São Sebastião do Oeste

O deputado federal Jaiminho Martins (PSD), esteve em Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (09), reunido com dirigentes da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), além de alguns empresários e membros da Prefeitura de São Sebastião do Oeste – Segundo a assessoria de imprensa do parlamentar, o objetivo da reunião foi a discussão de melhoria na infraestrutura de Abastecimento de água e saneamento básico da cidade. Pois diante do volume de investimentos empresariais que foram realizados ao longo dos últimos anos é de fundamental importância que ocorram obras estruturantes do poder público, como água, luz e mobilidade urbana – Na ocasião eles formalizaram um acordo de convênio com o foco na coleta, postos, preservação e uma adutora – Estiveram presentes, na reunião, o Presidente da Associação de Produtores de Frangos do Centro-Oeste Mineiro (AVICOM), Douglas Teixeira Morais e o empresário Antônio Carlos Costa, Diretor/Presidente da Avivar Alimentos.