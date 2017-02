INCIDENTE AÉREO: avião que o PSDB alugou para Aécio Neves ir de Brasil à São Paulo sai da pista ao pousar em Guarulhos

DiviNews

Como provavelmente não deve existir avião de carreira que faz a rota de Brasília para São Paulo, o avião que o PSDB alugou nesta última quinta-feira (09), para que o senador Aécio Neves chegasse mais rápido da capital Federal, Brasília para São Paulo, e que pousaria no aeroporto de Congonhas, por um defeito no trem de pouso foi obrigado a arremeter pousando de barriga e saindo da pista do aeroporto de Guarulhos – O motivo de tanta presa do senador mineiro foi uma reunião que ele teve com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Já que sua assessoria confirmou que a agenda foi mantida – O mundo político ficou preocupado, pois recentemente o ministro do STF, Teori Zavascki perdeu a vida em um acidente aéreo da cidade de Paraty - ( É a farra que os caciques dos partidos políticos fazem com o fundo partidário, que a união repassa por que está na lei - E quem paga é o povo, por que o unico produto que o governo federal gera são impostos e taxas )