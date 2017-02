Prefeito de Divinópolis, Galileu Machado manda fazer auditoria em todas as obras do município.

Conforme post do jornalista Jotha Lee no Facebook, foi publicado na edição de hoje do Diário oficial dos Municípios, o decreto 12.469, através do qual o prefeito Galileu Teixeira Machado determina a paralisação imediata de todas as obras financiadas pelo PAC Saneamento, para que seja realizada uma auditoria - Galileu justifica afirmando que a medida tem "o firme propósito de dar o correto e devido destino aos recursos financeiros dos quais o Município de Divinópolis dispõe para o inarredável e indisponível atendimento do interesse público, seja qual for a fonte de custeio, e considerando-se, sobremaneira, o poder/dever afeto à Administração Pública de, eventualmente, rever os próprios atos sempre que houver suspeita de vícios ou dúvida, sob a ótica dos princípios constitucionais da legalidade estrita, economicidade, moralidade e eficiência" - Sem ser explícito, Galileu lembra que as obras do PAC estão sob investigação. "Considerando fatos de amplo conhecimento divulgados nos mais diversos meios de comunicação, inclusive recentemente, e que, ao menos em tese - haja vista o princípio constitucional da inocência presumida -, evidenciariam malversação de recursos financeiros destinados à consecução de obras das mais - variadas envergaduras" - Inquérito Civil do Ministério Público Federal investiga um esquema de fraudes em um contrato de R$ 48 milhões do PAC Saneamento, assinado em 2007. A Polícia Federal já indiciou 17 pessoas, entre elas o ex-prefeito Demetrius Pereira - Além das obras com recursos do PAC, o decreto assinado por Galileu também determina que as demais obras em andamento, mesmo que não tenham verbas do Programa, também passarão pela auditoria, que será concluída em 30 dias - O resultado da auditoria será encaminhado à Controladoria Geral e à Procuradoria Geral do Município, que terão mais 30 dias para emitir nota técnica sobre a auditagem.