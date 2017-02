Câmara de Divinópolis terá 17 eventos de homenagens em 2017

Conforme informações da Diretoria de Comunicação da Câmara de Divinópolis que liberou o calendário de eventos para 2017. Está programado 15 eventos para 2017. Começando com a “Mulher Cidadã” no dia 07 de março e encerrando com o “Consciência Negra, em 20 de novembro – No mês de maio, apenas um fim de semana ficará sem evento, as outras três semanas a Câmara homenageará no dia 04, “Servidor Destaque”, no dia 23 “Cidade Amiga” e no dia 26, a “Medalha Candidés” – Em Abril, é a vez do “Profissional da Saúde”, em 6 de Junho, “Esportista Destaque”; 29 de junho, “Cidadão Honorário”; 17 de agosto “Líder Comunitário”; 14 de setembro, “Produtor Rural”; 21 de setembro “Mérito Empresarial”; 27 do mesmo mês, “Dia Municipal do Idoso”; Em outubro são dois eventos, no dia 19, o “Educador do Ano” e no dia 24 o “Estudante Destaque”; Em novembro são mais dois; “Destaque Cultural” no dia 9 e “Consciência Negra” no dia 20” - Há quem diga que tais eventos podem ser considerados compras ilegais de votos. Em alguns casos e por um tempo, o homenageado pode até ser beneficiado com votos de familiares. Contudo, a última eleição, em que determinados, 11 vereadores distribuíram homenagens e mais homenagens, a suposta estratégia não funcionou, eles não se reelegeram - Em um ano serão homenageadas 289 pessoas, entidades e empresas.