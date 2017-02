Galileu Machado sem líder de Governo na Câmara segue apanhando com #RevogaGalileu

Entre as várias coisas políticas estranhas da atual administração, em que os adversários políticos tornaram-se aliados, e os aliados históricos tornaram-se adversários, ou foram enviados para o final da fila. Outro fato, já que a atual administração municipal está no 40º dia, é o Prefeito Galileu Machado e seu staff, ainda não ter definido a escolha do vereador que será o seu líder na Câmara de Vereadores – A escolha de um líder é uma das primeiras ações que normalmente o governante toma. É tão importante que, em alguns casos, principalmente, em início de governo que o líder chegue a participar diretamente na escolha do secretariado, já que o seu papel é de interface entre o Poder Legislativo e o Executivo. E para aprovar os projetos do governo que chegam ao plenário para serem votados, é preciso que exista sinergia de todo secretariado e também boa vontade. Caso contrário, por um mal entendido, uma picuinha de um secretário, que não atende as demandas dos vereadores, os projetos, ficam se arrastando, com vários pedidos de vistas, sobrestamentos, sendo vítima de uma série de manobras. Um edil pede, depois quando vence o prazo um outro também pede, e o tempo vai passando. O líder do governo, além de defender em plenário os ataques que são dirigidos à administração do prefeito, arquiteta nos bastidores a aprovação da matéria – É claro que na atual administração de Galileu Machado, ele tem a faca e o queijo nas mãos. O presidente da Câmara, Adair Otaviano, que nessas três primeiras sessões atuou também como líder de Governo, já que por duas vezes, saiu do papel de presidente e como um “simples” edil, mais atacou a ex-administração de Vladimir Azevedo, do que defendeu o Galileu, mas mesmo assim o fez por duas vezes. Outro fator também positivo para Galileu é que o líder do PMDB, é o ferrenho e também combativo, Delano Santiago que o defenderá – Contudo, porém, todavia, o Líder de Governo mesmo, não tem. Segundo fonte, o vereador Edson Souza teria sido sondado para ocupar o cargo, mas também segundo outra fonte ele não aceitou por que querem lhe dar o cargo, mas se o pacote de benefícios que normalmente o líder exige, e uma delas é a independência de ações. O líder precisa ter ferramental para negociar aprovações de projetos – O Executivo, por enquanto, como não existe uma pauta de projetos polêmicos, não está dando a devida importância para o papel do líder do Governo, porém basta aparecer um projeto daqueles bem cabeludos, que ele vai lembrar que faz parte do parlamento a liderança de governo. Como até então, passada a 3ª reunião nenhum projeto aportou no plenário, segue a lua de mel. Se bem que o “Revoga Galileu” (Copasa), está começando a criar embaraços para o Chefe do Executivo – É aguardar para saber, até quando o Prefeito consegue ficar sem líder na Câmara.