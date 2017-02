Comandante da 7ª Região Militar muda comando do 23º BPM em Divinópolis

O tenente-coronel Marcelo Carlos, que esteve à frente do comando do 23º Batalhão da Policia Militar em Divinópolis, por quatro anos, assumiu a Chefia do Estado Maior da 7ª Região Militar, para o seu lugar, foi escolhido o tenente-coronel Marcelo Augusto, que anteriormente comandava a 7ª Companhia Independente de Policiamento Especializado, e como seu substituto assumiu o major Alexsander, oriundo de Bom Despacho – A cerimônia das posses, presidida pelo coronel Helbert Willian Carvalhaes, ocorreu na última sexta-feira (10) no quartel do 23º BPM – Na ocasião, o tenente-coronel Marcelo Carlos, afirmou que foram quatro anos de muito trabalho e muitos desafios, mas que conseguiu ter um saldo muito positivo, e os numerou: “a implantação do sistema olho vivo; ampliação do PROERD, aumentando a capacidade de atendimento do projeto, com 6 instrutores, que atendeu mais de 25 mil crianças; Conseguimos inaugurar os quarteis de Cláudio e Carmo do Cajuru e por último conseguimos construir e implantar o Colégio Tiradentes” – Já o tenente-coronel Marcelo Augusto que assume a vaga de Marcelo Carlos, em sua entrevista disse querer uma maior valorização do policial militar para que ele possa prestar um serviço de melhor qualidade. “Vamos capacitá-lo, treiná-lo, para essas missões, principalmente as de combate aos roubos, além de um policiamento mais preventivo e ostensivo, com a presença de mais viaturas nas ruas e com estratégias que possibilitarão uma sensação de uma maior segurança para as pessoas, e um combate vigoroso e repressivo frente aos crimes violentos” – Assumindo o comando da 7ª Companhia Independente de Policiamento Especializado, em substituição a Marcelo Augusto, o Major Alexsander, reconheceu que o desafio é grande, mas que ele terá o apoio de três “principais portófios, que é o GER – Grupamento Especializado de Radiopadrulhamento, o Pelotão de Choque, e a ronda ostensiva com cães farejadores” – Finalizando os pronunciamentos o coronel, comandante da 7ª Região Militar, Helbert Willian Carvalhaes, disse que a mudança é uma oxigenação para melhorar. “Quando digo que é para melhorar é por que o tenenete-coronel Marcelo Augusto que agora assume o 23º BPM, vem com uma bagagem por estar trabalhando em Divinópolis há muito tempo, e vem da Companhia de Missões Especiais. E o tenente-coronel Marcelo Carlos, não obstante, já estar há quatro anos na frente do 23º, entendemos que essa mudança é importante, ele trás essa experiência do comando de Divinópolis e uma passagem por Bom Despacho e Itaúna. Agora ele estará junto conosco na 7ª Região, trabalhando 50 municípios que fazem parte da 7ª Região” – Estiveram presentes na cerimônia várias autoridades do município, Juízes, Promotores, Secretários de Governo e o prefeito Galileu Machado.