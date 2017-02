POLÍCIA faz limpa na região da Savassinha. Apreende drogas, multa e reboca veículos, e prende motorista embriagado

Depois de muitas reclamações que vem se arrastando há meses, e um grande reboliço nas redes sociais, com posts de vários cidadãos reclamando da baderna que virou a região central de Divinópolis conhecida como “Savassinha” que tem esse nome, em uma alusão ao Bairro Savassi em Belo Horizonte, na noite deste último sábado (12) policiais do 23º Batalhão, agora sob o comando do tenente-coronel Marcelo Augusto, que tomou posse no dia anterior, segunda-feira 10, decidiu agir e restabelecer a e a ordem no local, realizando uma grande blitz na Avenida Antônio Olímpio de Morais, nas imediações do Beb´s Bar, Churrascaria Savassi, Faceburger, Cipriano, entre outros. Segundo o setor de Comunicação da PM (P5), foram abordados dezenas de pessoas, motoristas de carros e condutores de motocicletas. A PM lavrou mais de 50 Autos de Infração de Trânsito, sendo que 5 veículos foram guinchados para o pátio do Detran; foram ainda confeccionados 06 REDS - As ocorrências relatas foram a localização de seis endolas de cocaína e uma bucha de maconha; embriagues ao volante; Som Alto; Estacionamento irregular; Veículo sem placar – Na operação foram usadas 6 viaturas e 17 policiais militares, além do setor de inteligência da PM (P2) – A situação estava tão crítica para os moradores das imediações que eles agradeceram pessoalmente e por telefone a operação realizada pela PM – Existem outros conhecidos point que os moradores também clamam pela ordem. Como a Região do Bom Pastor, com duas boates funcionando a pleno vapor, e outra na Região do Alto São José, entre inúmeros endereços que funciona de forma irregular, sem alvará apropriado, para a atividade que exercem