Prefeitura emite Nota explicando sobre decreto que determina paralisação de obras públicas

Nota à imprensa: A Prefeitura Divinópolis esclarece que o Decreto 12.469/2017 determinando a imediata paralisação de obras públicas, trata apenas das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Saneamento, cujo o financiamento foi realizado em 2008. As demais contratações feitas junto ao PAC, como o Pró-Transporte e o PPI serão igualmente auditadas pelo município, porém sem a necessidade de paralisação das obras -- A comissão responsável pela auditoria terá um período de 30 dias a partir da publicação do decreto, prorrogável por mais 30 dias, para concluir o trabalho. A partir do relatório final, o assunto passa a ser analisado pela Controladoria e pela Procuradoria Geral do Município.