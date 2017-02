19ª FENOVA começa com expectativas para o polo calçadista de Nova Serrana

Começou nesta segunda-feira (13) a décima nona edição da Feira de Calçados de Nova Serrana. A Fenova traz aos fabricantes do polo calçadista a oportunidade de sentir o mercado mais de perto, através do contato direto com lojistas vindos de todos os estados e também do exterior. Ao todo, 123 empresas, que reúnem de mais de 200 marcas, esperam receber um público de 3.000 visitantes durante os três dias de evento - Para esta edição, o evento começou pela primeira vez numa segunda-feira. “A mudança do período da feira surgiu através de uma necessidade de lojistas e fabricantes, detectada pelo Sindinova. Realizamos uma pesquisa com os participantes da última edição e constatamos que, para eles, seria interessante que a feira começasse na segunda-feira, pois possibilita melhor aproveitamento do tempo durante o resto da semana. Os lojistas de outros estados conseguem, inclusive, ficar mais tempo na cidade”, explica Edimar Góis, responsável pelo setor comercial do Sindinova – Abertura: A tradicional cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades políticas de níveis federal e estadual, além de representantes da Marinha do Brasil e representantes de entidades parceiras. Ao dar as boas-vindas em nome do Sindinova, o presidente da entidade, Pedro Gomes da Silva, reforçou a importância da feira para o polo. “A cada edição, a Fenova se destaca como um importante evento para o setor calçadista em nível nacional. É reconhecida como a maior feira de calçados e está entre as maiores do país”, argumentou Silva. O deputado estadual Fábio Avelar (PTdoB/MG), levou ao conhecimento de todos a conquista da institucionalização, por parte do Governo do Estado, do polo calçadista de Nova Serrana, através de projeto de lei de sua autoria. Avelar também assumiu o compromisso de continuar lutando por mais resultados para o Arranjo Produtivo Local. “Já estamos trabalhando, junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, na regulamentação do sistema ambiental de Nova Serrana. E para a feira de fevereiro de 2018, trazer a notícia da redução do ICMS de 2% para 1%”, prometeu o deputado - O presidente do Sistema FIEMG, Olavo Machado Júnior, frisou em seu discurso a importância da Fenova e do Sindinova para o desenvolvimento da indústria calçadista. “Esse é o momento de superarmos a crise econômica, política e ética pela qual passa o Brasil. O Sindinova, bem como o Arranjo Produtivo Local de Nova Serrana, estão no caminho certo. A Fenova é exemplo disso, pois une empresários em função das exigências de mercado e tornou-se referência em prospecção de negócios”, pontuou o presidente.O prefeito municipal de Nova Serrana, Euzébio Lago, ressaltou a origem do potencial produtivo do município. “Nova Serrana é uma marca. É impossível uma loja, hoje, não ter um produto de Nova Serrana. Isso graças aos empresários, que driblam a crise e dão a volta por cima, aliados à mão de obra cada vez mais qualificada. Nossa cidade abraça a todos que aqui chegam e consegue mostrar que resultado se consegue com trabalho”, defendeu Lago – Parceiros: Parceiros: Em todas as edições da Fenova, os fabricantes do polo calçadista contam com os estandes dos parceiros do Sindinova. O Sistema FIEMG estará presente na feira com os equipamentos do Centro Tecnológico do SENAI de Nova Serrana, que faz análises de qualidade dos calçados produzidos no polo. Além disso, apresentará as pesquisas de tendências para o outono inverno 2017 e trará os serviços do Circuito Saúde SESI, como aferição de pressão arterial, cálculo de IMC e orientações para qualidade de vida. Outro serviço disponível no estande será a orientação sobre linhas de crédito, que auxilia os fabricantes a obterem recursos para ampliarem seus negócios. “Nem todo empresário de Nova Serrana conhece os serviços oferecidos pelo SENAI. Na Fenova, podemos apresentar nosso portfólio e oferecer soluções que aumentem a competitividade e a produtividade do setor”, informa Rômulo Maciel, diretor do Senai de Nova Serrana. Outra instituição parceira do Sindinova que estará presente na 19ª Fenova é a Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal). Em parceria com o SEBRAE, os fabricantes poderão visualizar a exposição de materiais inovadores e com design diferenciado que compõem uma parte do acervo da Materioteca Física de Nova Serrana, localizada na sede do Sindinova. Além dos materiais, durante todos os dias da feira serão realizadas consultorias com o designer e consultor da Assintecal Victor Barbieratto, que apresentará as inspirações para o Verão 2018 e as novidades em matérias-primas. Para informações e agendamentos de horários, os interessados devem fazer contato pelo telefone (37) 3225-3730 ou pelo e-mail materioteca.ns@assintecal.org.br - A 19ª Fenova está sendo realizada de 13 a 15 de fevereiro, das 10 às 19 horas no Centro de Convenções de Nova Serrana e apresentará as coleções outono inverno 2017.