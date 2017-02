FEBRE AMARELA PODE ESTAR SE APROXIMANDO DE DIVINÓPOLIS: Lagoa da Prata tem caso suspeito

Depois dos municipios de Japaraíba e São Roque de Minas, localizados na Região Centro-Oeste, segundo o site de noticia G1, a Secretaria de Saúde do município de Lagoa da Prata está investigando um caso suspeito de febre amarela em uma senhora de 60 anos que está internada no Hospital São Carlos – Ainda conforme o site, uma amostra do sangue da paciente foi coletada e encaminhada para um exame na Fundação Ezequiel Dias e o resultado pode sair em uma semana – De acordo com o G1 Centro-Oeste, a idosa teria dado entrada na UPA, no dia 2 de fevereiro e de acordo com o secretário de saúde daquela cidade, Geraldo de Almeida, após o alerta da possível contaminação, foram adotadas todas as medidas que o caso requer. A Polícia Militar de Meio Ambiente está realizando uma varredura em parques e bosques da cidade em busca de macacos mortos – A distância de Lagoa da Prata para Divinópolis, em linha reta é de apenas 69,17 quilômetros. Por estrada é de 96,2 quilômetros em um tempo estimado em 1h30min.