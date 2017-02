Vereador divulga em primeira mão alerta sobre suspeita de Febre Amarela em Divinópolis, com a morte de dois micos

- Divinópolis, 14 de fevereiro de 2017 – A Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) recolheu dois micos sem nenhuma evidência de morte por febre amarela em Divinópolis. O primeiro foi encontrado no bairro Niterói na semana passada e o segundo no Centro Industrial na tarde de segunda-feira (13/02). Por precaução, devido aos casos da doença em Minas Gerais, os animais foram enviados para a Gerência Regional de Saúde apurar a causa da morte pelo Controle de Zoonoses de Belo Horizonte. Inicialmente, a suspeita é de que se trata de morte natural, queda ou choque na rede elétrica.

O vereador da Câmara de Divinópolis, Roger Viegas (PROS), foi quem deu o primeiro alerta sobre a morte de dois micos que foram encontrados, um no bairro Niterói, ainda na semana passada e outro no Distrito Industrial, na tarde da última segunda-feira (13) – Roger se baseou na informação de Robson Barbosa, técnico de Entomologia da Gerência Regional de Saúde (GRS) – Foi somente após o pronunciamento do edil no plenário da Câmara de Divinópolis, após a suspeita ser divulgada, com a busca de informação dos meios de comunicação, é que a Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Ambiental, se pronunciou oficialmente sobre o caso emitindo uma Nota Oficial

O vereador afirmou para o Divinews que faz esse alerta, por sua grande preocupação. De que é melhor pecar pelo excesso de zelo, do que por falta. As autoridades minimizam as mortes dos micos. Contudo no seu entendimento, se vierem a ocorrer alguma morte não será por ter camuflado informação. Ele diz que, diante das informações que obteve, "é quase certo que os macacos morreram por febre amarela".O vereador fez seu pronunciamento as 15 horas e somente as 16 horas a SEMUSA emitiu a Nota Oficial de um mico que tinha morrido na semana passada, e outro ontem, segunda-feira (13).