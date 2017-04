Secretário de Desenvolvimento Econômico de Divinópolis é suspeito de crime contra a administração pública

DiviNews

Conforme informações de confiável fonte, o empresário José Alonso Dias, proprietários das revendas Honda, tanto de carros, quando de motocicletas em Divinópolis, que está sendo acusado por várias pessoas de ter vendido diversos carros e não ter entregue o bem ao comprador, e tão pouco devolvido o dinheiro para alguns, fato esse confirmado pela Delegada Adriene Lopes, da Delegacia de Estelionato, da Policia Civil em Divinópolis, que já o indiciou em pelo menos dois casos ( Conforme informações de confiável fonte, o empresário José Alonso Dias, proprietários das revendas Honda, tanto de carros, quando de motocicletas em Divinópolis, que está sendo acusado por várias pessoas de ter vendido diversos carros e não ter entregue o bem ao comprador, e tão pouco devolvido o dinheiro para alguns, fato esse confirmado pela Delegada Adriene Lopes, da Delegacia de Estelionato, da Policia Civil em Divinópolis, que já o indiciou em pelo menos dois casos ( veja matéria ), estaria novamente envolvidos em outro caso, desta vez envolvendo o CONDOMINIO VESPER, de sua propriedade – Segundo a fonte, José Alonso teria vendido lotes que estavam caucionados à Prefeitura Municipal de Divinópolis, do qual o próprio foi nomeado pelo Prefeito Galileu Teixeira Machado, na pasta de Secretário de Desenvolvimento Econômico – Ainda conforme a fonte, que por enquanto não quer se identificar: “Dos 163 lotes, tenho a informação que todos eles foram vendidos, se ele ficou com algum dever ser um ou dois lotes. Comercializou inclusive os lotes que estavam caucionados para a Prefeitura de Divinópolis, como garantia de que ele realizaria as obras solicitadas pelo município, dentro do condomínio. E isso é crime. Eu não conhecia este lado do Zé, é uma decepção, e como ele mente”, disse a fonte – O Divinews apurou que, mais ou menos dentro de duas semanas, haverá uma reunião de condôminos e não está descartado que os compradores dos lotes impetrem uma ação contra a incorporadora e o seu proprietário, José Alonso Dias – O Divinews também esteve nas imediações do condomínio VESPER na tarde desta quarta-feira (12), e o encontrou em total estado de abandono, inclusive com tapumes, sinalizando que supostamente pela existência de irregularidades nenhum dos compradores querem arriscar a construir nada no local – A fonte informou ainda que o preço médio de cada lote, deve ter sido de mais ou menos R$ 200 mil reais. Quando questionado onde estariam então os cerca de R$ 30 milhões, correspondentes aos mais de 150 lotes, ela respondeu “Boa pergunta! Onde estará este dinheiro?” – Já no final da tarde desta quarta-feira (12), véspera de feriado, o Divinews entrou em contato com a Diretoria de Comunicação da Prefeitura, que seguindo orientações da Secretaria de Governo, reafirmou que a posição oficialmente é a mesma dada anteriormente, que as denúncias são de caráter particular dos negócios do secretário José Alonso Dias. ( Veja também

LOTE CAUCIONADO:

Para assegurar que o loteador promova as obras de infraestrutura em conformidade com as características do loteamento aprovadas no projeto, a municipalidade poderá exigir que o loteador dê em caução alguns lotes integrantes do loteamento.





O Creci alerta quem pretende comprar um lote. É necessário tomar alguns cuidados para não adquirir uma propriedade irregular. "Primeiramente ele tem que passar pelo cartório, ver se aquele empreendimento está registrado e se ele já tem a matrícula própria. A partir desse momento esse lote pode ser vendido. E aí a prefeitura faz a calção de alguns lotes. Se o empreendedor não cumprir com suas obrigações de infraestrutura aí a prefeitura pode vender aqueles lotes que são caucionados para fazer a infraestrutura do empreendimento", avisa o representante regional do órgão.



Outras noticias relacionadas a lotes caucionados