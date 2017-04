Clero de Divinópolis se reúne na Catedral Diocesana para a celebração da Missa do Crisma

Como parte das celebrações referentes à Semana Santa, foi realizada na manhã da última quinta-feira (13), na Catedral do Divino Espírito Santo, em Divinópolis, a Missa do Crisma, presidida por Dom José Carlos e concelebrada por aproximadamente 97 sacerdotes presentes. Aproximadamente 1200 fiéis compareceram na Catedral para participar da missa da unidade, como também é chamada a celebração - Uma das celebrações mais importantes que acontece na vida diocesana é a Missa do Crisma. A missa celebra a unidade do bispo com o seu presbitério, ou seja, o conjunto dos padres da Diocese. Durante a celebração os padres renovaram os votos sacerdotais e ouviram uma palavra amiga do bispo - Em entrevista, Dom José Carlos falou do significado da Missa do Crisma na vida diocesana. O bispo também falou do desafio de ser sacerdote no mundo atual