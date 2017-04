Valor Econômico coloca na lista da Odebrecht os deputados federais DOMINGOS SÁVIO (PSDB) e JAIME MARTINS (PSD), que rechaçam denúncias

Segundo matéria postada no site do Jornal Valor Econômico desta última sexta-feira (15) às 20h55min, e reproduzida pelo jornal da TV Integração, MGTV 1ª Edição, deste sábado (15) dando destaque apenas para os dois deputados federais da Região Centro-Oeste, dentro de um universo de centenas de parlamentares – Domingos Sávio, teria recebido da Odebrecht o valor de R$ 25 mil reais, enquanto Jaime Martins, R$ 50 mil – A assessoria de comunicação do deputado Federal Jaime Martins enviou para o Divinews a seguinte resposta à denúncia: “Nosso país vive um momento delicado politicamente e é lamentável essa onda de denuncismo onde afirmações absurdas e graves, como as apresentadas venham a públicos sem a devida apuração de sua veracidade. O deputado federal Jaiminho Martins repudia essas denúncias vazias, oportunistas e se coloca inteiramente à disposição” – Já a assessoria de Domingos Sávio, afirmou que somente hoje que o parlamentar tomou conhecimento e irá se manifestar em breve, sobre, segundo a assessoria, as denúncias infundadas da grande mídia” - O Divinews teve conhecimento das doações para os dois parlamentares. Contudo, ambas estavam declaradas nas prestações de contas dos parlamentares no site do TSE. Contas essas que já havia sido aprovadas.