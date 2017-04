Além de Mineirinho para Aécio Neves, veja os demais apelidos que a Odebrecht atribuiu aos políticos mineiros

Depois de dar nomes de times para os partidos e escalar os políticos com uma posição dentro de campo, que vai de goleiro ao atacante, dependendo do seu grau de importância para a Construtora/Empreiteira, que se tornou ao longo dos anos em uma verdadeira organização criminosa, por ter até mesmo um departamento de pagamento de propina, que eles deram o pomposo nome de “Operações Estruturadas”. A Odebrecht atribuiu apelidos a todos, os supostamente envolvidos em pedidos de doações legais e ilegais, os valores declarados nas prestações de contas e não declarados, os contumazes caixa 2, que não era novidade para ninguém. Mas que somente agora, na Operação Lava jato, foi desnudada, com o holofote em cima de um crime que sempre existiu na história das eleições – Na região Centro-Oeste, para o deputado federal Domingos Sávio (PSDB), foi lhe atribuído o apelido de “sábado”. E para Jaiminho Martins (PSD), “asfalto. Não se sabe qual foi a analogia usada pela Odebrecht para atribuir tais apelidos