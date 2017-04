Funcionamento do SAMU região Centro-Oeste de Minas depende só da boa vontade de Pimentel (PT)

A única decisão que o governo petista de Minas Gerais, Fernando Pimentel, precisa tomar é marcar a data de inauguração do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, para que a unidade que atuará na região Centro-Oeste de Minas, comece efetivamente a funcionar – O Divinews obteve informações que o atraso em tal agendamento pode comprometer os inicios das operações de forma desnecessária, já que a sala vermelha que está sendo construída no Hospital São João de Deus, será entregue impreterivelmente no dia 2 de maio. Contudo, os administradores do consórcio, Cis-Urg após a decisão da data de inauguração, precisarão de aproximadamente 15 dias para operacionalizar todas as contratações de mais de 300 funcionários, que já passaram no concurso e pela fase de treinamento – Existe a preocupação que diante das dificuldades financeiras do Estado, a inauguração, propositalmente possa estar sendo adiada em consequência dos recursos de custeio que terão que ser aportados no SAMU – Porém, não apenas Divinópolis, mas os municípios que fazem parte da área de atuação do SAMU, continuarão a perderem vidas desnecessariamente – É preciso lembrar também que, Pimentel prometeu colocar, em uma de suas visitas a Divinópolis, o serviço em funcionamento em 30 dias e já se passaram 60, e ele segue sem agendar a data de inauguração - ( Essas são imagens das obras da sala vermelha no HSJD, obtidas pelo Divinews na última quinta-feira-13 )